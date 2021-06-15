Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 23,22 25,80 -10,00 Net Holding 4,79 5,03 -4,77 Türk Traktör 173,30 178,80 -3,08 Yataş 13,43 13,82 -2,82 Tukaş 6,99 7,19 -2,78 Gübre Fabrikaları 58,25 59,80 -2,59 Bursa Çimento 3,78 3,88 -2,58 Netaş Telekomünikasyon 21,54 22,10 -2,53 Nuh Çimento 44,02 45,10 -2,39 Kerevitaş Gıda 4,51 4,62 -2,38 Odaş Elektrik 2,06 2,11 -2,37 Çemaş Döküm 1,24 1,27 -2,36 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 22,06 -2,36 Kartonsan 53,90 55,20 -2,36 Parsan 32,40 33,18 -2,35 Brisa 21,66 22,18 -2,34 Konya Çimento 783,60 802,40 -2,34 Borusan Mannesmann 24,70 25,28 -2,29 Pegasus 78,80 80,65 -2,29 Ford Otosan 175,20 178,80 -2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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