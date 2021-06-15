Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,22
|25,80
|-10,00
|Net Holding
|4,79
|5,03
|-4,77
|Türk Traktör
|173,30
|178,80
|-3,08
|Yataş
|13,43
|13,82
|-2,82
|Tukaş
|6,99
|7,19
|-2,78
|Gübre Fabrikaları
|58,25
|59,80
|-2,59
|Bursa Çimento
|3,78
|3,88
|-2,58
|Netaş Telekomünikasyon
|21,54
|22,10
|-2,53
|Nuh Çimento
|44,02
|45,10
|-2,39
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,62
|-2,38
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,11
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,27
|-2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|22,06
|-2,36
|Kartonsan
|53,90
|55,20
|-2,36
|Parsan
|32,40
|33,18
|-2,35
|Brisa
|21,66
|22,18
|-2,34
|Konya Çimento
|783,60
|802,40
|-2,34
|Borusan Mannesmann
|24,70
|25,28
|-2,29
|Pegasus
|78,80
|80,65
|-2,29
|Ford Otosan
|175,20
|178,80
|-2,01
Kaynak: AA
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