Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 806,30 835,00 -3,44 Bera Holding 14,09 14,47 -2,63 Kartonsan 54,65 55,90 -2,24 Kerevitaş Gıda 4,48 4,58 -2,18 SASA Polyester 30,62 31,24 -1,98 Good-Year 6,92 7,03 -1,56 Odaş Elektrik 1,93 1,96 -1,53 Doğan Holding 2,93 2,97 -1,35 Brisa 21,06 21,34 -1,31 Ege Endüstri 1.254,00 1.270,00 -1,26 TAV Havalimanları 26,94 27,26 -1,17 Selçuk Ecza Deposu 8,80 8,90 -1,12 Tukaş 6,86 6,93 -1,01 Şişe Cam 7,93 8,01 -1,00 Parsan 29,74 30,04 -1,00 İpek Doğal Enerji 12,65 12,77 -0,94 Torunlar GMYO 3,19 3,22 -0,93 İş Yatırım Menkul Değerler 14,12 14,25 -0,91 Petkim 5,44 5,49 -0,91 İhlas Gayrimenkul 1,15 1,16 -0,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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