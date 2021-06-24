Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|806,30
|835,00
|-3,44
|Bera Holding
|14,09
|14,47
|-2,63
|Kartonsan
|54,65
|55,90
|-2,24
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|4,58
|-2,18
|SASA Polyester
|30,62
|31,24
|-1,98
|Good-Year
|6,92
|7,03
|-1,56
|Odaş Elektrik
|1,93
|1,96
|-1,53
|Doğan Holding
|2,93
|2,97
|-1,35
|Brisa
|21,06
|21,34
|-1,31
|Ege Endüstri
|1.254,00
|1.270,00
|-1,26
|TAV Havalimanları
|26,94
|27,26
|-1,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|8,90
|-1,12
|Tukaş
|6,86
|6,93
|-1,01
|Şişe Cam
|7,93
|8,01
|-1,00
|Parsan
|29,74
|30,04
|-1,00
|İpek Doğal Enerji
|12,65
|12,77
|-0,94
|Torunlar GMYO
|3,19
|3,22
|-0,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,12
|14,25
|-0,91
|Petkim
|5,44
|5,49
|-0,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|1,16
|-0,86
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi