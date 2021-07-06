Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|31,78
|-4,97
|Hedef Girişim
|2,96
|3,11
|-4,82
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|37,68
|-2,97
|Logo Yazılım
|34,80
|35,76
|-2,68
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|Net Holding
|4,08
|4,19
|-2,63
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1.314,00
|-2,59
|Ege Gübre
|178,00
|182,20
|-2,31
|TAV Havalimanları
|25,04
|25,62
|-2,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,29
|14,62
|-2,26
|Ford Otosan
|170,10
|174,00
|-2,24
|Jantsa Jant Sanayi
|76,35
|78,10
|-2,24
|SASA Polyester
|28,90
|29,54
|-2,17
|Konya Çimento
|900,00
|919,00
|-2,07
|Alarko Holding
|9,28
|9,46
|-1,90
|Erbosan
|141,70
|144,40
|-1,87
|Doğuş Otomotiv
|26,34
|26,84
|-1,86
|Brisa
|21,74
|22,12
|-1,72
|Nuh Çimento
|41,28
|42,00
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|13,88
|14,12
|-1,70
Kaynak: AA
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