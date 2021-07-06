Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 30,20 31,78 -4,97 Hedef Girişim 2,96 3,11 -4,82 Fenerbahçe Futbol 36,56 37,68 -2,97 Logo Yazılım 34,80 35,76 -2,68 Albaraka Türk 1,48 1,52 -2,63 Net Holding 4,08 4,19 -2,63 Ege Endüstri 1.280,00 1.314,00 -2,59 Ege Gübre 178,00 182,20 -2,31 TAV Havalimanları 25,04 25,62 -2,26 İş Yatırım Menkul Değerler 14,29 14,62 -2,26 Ford Otosan 170,10 174,00 -2,24 Jantsa Jant Sanayi 76,35 78,10 -2,24 SASA Polyester 28,90 29,54 -2,17 Konya Çimento 900,00 919,00 -2,07 Alarko Holding 9,28 9,46 -1,90 Erbosan 141,70 144,40 -1,87 Doğuş Otomotiv 26,34 26,84 -1,86 Brisa 21,74 22,12 -1,72 Nuh Çimento 41,28 42,00 -1,71 Türk Hava Yolları 13,88 14,12 -1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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