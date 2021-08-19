Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,49
|16,86
|-8,13
|Borusan Yatırım Pazarlama
|381,20
|409,00
|-6,80
|Alarko Holding
|9,37
|9,80
|-4,39
|Kardemir (D)
|7,68
|7,96
|-3,52
|Koç Holding
|22,78
|23,60
|-3,47
|Doğan Holding
|2,70
|2,79
|-3,23
|Çimsa
|24,80
|25,62
|-3,20
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|9,10
|-3,08
|Aksa Enerji
|13,55
|13,91
|-2,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,38
|43,50
|-2,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,55
|19,02
|-2,47
|Ege Gübre
|176,60
|180,90
|-2,38
|Borusan Mannesmann
|26,10
|26,72
|-2,32
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,31
|1,34
|-2,24
|Net Holding
|4,00
|4,09
|-2,20
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,65
|-1,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,54
|2,59
|-1,93
|Hektaş
|7,85
|8,00
|-1,88
|Kartonsan
|51,10
|52,00
|-1,73
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,26
|-1,59
Kaynak: AA
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