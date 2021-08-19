Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,49 16,86 -8,13 Borusan Yatırım Pazarlama 381,20 409,00 -6,80 Alarko Holding 9,37 9,80 -4,39 Kardemir (D) 7,68 7,96 -3,52 Koç Holding 22,78 23,60 -3,47 Doğan Holding 2,70 2,79 -3,23 Çimsa 24,80 25,62 -3,20 Selçuk Ecza Deposu 8,82 9,10 -3,08 Aksa Enerji 13,55 13,91 -2,59 Eczacıbaşı Yatırım 42,38 43,50 -2,57 Ereğli Demir Çelik 18,55 19,02 -2,47 Ege Gübre 176,60 180,90 -2,38 Borusan Mannesmann 26,10 26,72 -2,32 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,31 1,34 -2,24 Net Holding 4,00 4,09 -2,20 İş Bankası (C) 5,54 5,65 -1,95 Yapı ve Kredi Bankası 2,54 2,59 -1,93 Hektaş 7,85 8,00 -1,88 Kartonsan 51,10 52,00 -1,73 Çemaş Döküm 1,24 1,26 -1,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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