Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 23,48 24,52 -4,24 Fenerbahçe Futbol 35,70 37,02 -3,57 Bera Holding 10,87 11,20 -2,95 Enka İnşaat 10,46 10,75 -2,70 Sabancı Holding 10,27 10,47 -1,91 Deva Holding 23,78 24,22 -1,82 Eczacıbaşı Yatırım 43,80 44,60 -1,79 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75 Bim Mağazalar 71,10 72,30 -1,66 Tofaş Oto Fabrikası 42,22 42,92 -1,63 Ereğli Demir Çelik 18,11 18,41 -1,63 Konya Çimento 903,00 917,20 -1,55 Gözde Girişim 5,80 5,89 -1,53 İş Yatırım Menkul Değerler 15,05 15,27 -1,44 Koza Altın 104,00 105,40 -1,33 Enerjisa Enerji 11,16 11,31 -1,33 Kardemir (D) 7,60 7,70 -1,30 Koza Madencilik 16,14 16,35 -1,28 Turkcell 16,16 16,37 -1,28 Tüpraş 103,70 105,00 -1,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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