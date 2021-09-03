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Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

03.09.2021 18:44
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları23,4824,52-4,24Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları23,4824,52-4,24
Fenerbahçe Futbol35,7037,02-3,57
Bera Holding10,8711,20-2,95
Enka İnşaat10,4610,75-2,70
Sabancı Holding10,2710,47-1,91
Deva Holding23,7824,22-1,82
Eczacıbaşı Yatırım43,8044,60-1,79
İhlas Holding0,560,57-1,75
Bim Mağazalar71,1072,30-1,66
Tofaş Oto Fabrikası42,2242,92-1,63
Ereğli Demir Çelik18,1118,41-1,63
Konya Çimento903,00917,20-1,55
Gözde Girişim5,805,89-1,53
İş Yatırım Menkul Değerler15,0515,27-1,44
Koza Altın104,00105,40-1,33
Enerjisa Enerji11,1611,31-1,33
Kardemir (D)7,607,70-1,30
Koza Madencilik16,1416,35-1,28
Turkcell16,1616,37-1,28
Tüpraş103,70105,00-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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