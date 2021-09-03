Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|23,48
|24,52
|-4,24
|Fenerbahçe Futbol
|35,70
|37,02
|-3,57
|Bera Holding
|10,87
|11,20
|-2,95
|Enka İnşaat
|10,46
|10,75
|-2,70
|Sabancı Holding
|10,27
|10,47
|-1,91
|Deva Holding
|23,78
|24,22
|-1,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,80
|44,60
|-1,79
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
|Bim Mağazalar
|71,10
|72,30
|-1,66
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,22
|42,92
|-1,63
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|18,41
|-1,63
|Konya Çimento
|903,00
|917,20
|-1,55
|Gözde Girişim
|5,80
|5,89
|-1,53
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,05
|15,27
|-1,44
|Koza Altın
|104,00
|105,40
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|11,16
|11,31
|-1,33
|Kardemir (D)
|7,60
|7,70
|-1,30
|Koza Madencilik
|16,14
|16,35
|-1,28
|Turkcell
|16,16
|16,37
|-1,28
|Tüpraş
|103,70
|105,00
|-1,24
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi