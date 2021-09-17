Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 42,60 40,66 4,77 Pegasus 70,50 68,00 3,68 Çimsa 26,98 26,08 3,45 Koç Holding 23,50 22,72 3,43 Aksa 20,92 20,26 3,26 RTA Laboratuvarları 24,16 23,40 3,25 Net Holding 4,47 4,35 2,76 Alkim Kimya 15,05 14,69 2,45 Alarko GMYO 21,40 20,90 2,39 TAV Havalimanları 23,26 22,72 2,38 Kartonsan 49,80 48,76 2,13 Bim Mağazalar 69,65 68,25 2,05 Türk Hava Yolları 12,72 12,47 2,00 Tofaş Oto Fabrikası 47,98 47,12 1,83 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 Türk Traktör 159,70 156,90 1,78 İş GMYO 1,84 1,81 1,66 İş Yatırım Menkul Değerler 13,99 13,79 1,45 İndeks Bilgisayar 6,17 6,10 1,15 Nuh Çimento 33,58 33,20 1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı

Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı

Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek

Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı

18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş

İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım