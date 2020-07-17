Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 4,97 4,52 9,96 İpek Doğal Enerji 15,30...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|4,97
|4,52
|9,96
|İpek Doğal Enerji
|15,30
|14,02
|9,13
|Kartonsan
|604,50
|560,40
|7,87
| Netaş Telekom.
|17,73
|16,50
|7,45
| Sasa Polyester
|13,93
|13,12
|6,17
| Koza Madencilik
|14,34
|13,60
|5,44
| Doğuş Otomotiv
|16,95
|16,16
|4,89
| Kerevitaş Gıda
|5,81
|5,55
|4,68
|Torunlar GMYO
|4,73
|4,52
|4,65
|Koza Altın
|85,65
|82,50
|3,82
|Otokar
|169,00
|162,80
|3,81
| Ege Endüstri
|690,00
|665,20
|3,73
|Türk Telekom
|8,32
|8,03
|3,61
|Gübre Fabrik.
|28,20
|27,30
|3,30
|Gözde Girişim
|5,39
|5,22
|3,26
| Coca Cola İçecek
|46,54
|45,20
|2,96
|İş Y. Men. Değ.
|7,15
|6,95
|2,88
|İş Fin.Kir.
|4,09
|3,98
|2,76
|Logo Yazılım
|91,90
|89,45
|2,74
| Alarko GMYO
|18,89
|18,40
|2,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:01 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak