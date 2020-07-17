Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 4,97 4,52 9,96 İpek Doğal Enerji 15,30...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 4,97 4,52 9,96
İpek Doğal Enerji 15,30 14,02 9,13
Kartonsan 604,50 560,40 7,87
Netaş Telekom. 17,73 16,50 7,45
Sasa Polyester 13,93 13,12 6,17
Koza Madencilik 14,34 13,60 5,44
Doğuş Otomotiv 16,95 16,16 4,89
Kerevitaş Gıda 5,81 5,55 4,68
Torunlar GMYO 4,73 4,52 4,65
Koza Altın 85,65 82,50 3,82
Otokar 169,00 162,80 3,81
Ege Endüstri 690,00 665,20 3,73
Türk Telekom 8,32 8,03 3,61
Gübre Fabrik. 28,20 27,30 3,30
Gözde Girişim 5,39 5,22 3,26
Coca Cola İçecek 46,54 45,20 2,96
İş Y. Men. Değ. 7,15 6,95 2,88
İş Fin.Kir. 4,09 3,98 2,76
Logo Yazılım 91,90 89,45 2,74
Alarko GMYO 18,89 18,40 2,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
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