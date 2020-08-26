Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,26 9,69 5,88 Güneş Sigorta 6,58 6,23 5,62 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,26
|9,69
|5,88
|Güneş Sigorta
|6,58
|6,23
|5,62
| Tümosan Motor ve Traktör
|8,10
|7,72
|4,92
|Şişe Cam
|6,25
|5,98
|4,52
|MLP Sağlık
|15,50
|14,86
|4,31
|Doğan Holding
|2,13
|2,05
|3,90
|Vestel
|17,22
|16,58
|3,86
|Çemtaş
|10,90
|10,53
|3,51
| Aksa Enerji
|5,05
|4,88
|3,48
|Soda Sanayii
|7,07
|6,85
|3,21
| Netaş Telekomünikasyon
|15,33
|14,86
|3,16
|Trakya Cam
|4,09
|3,97
|3,02
|İş GMYO
|1,74
|1,69
|2,96
|Bim Mağazalar
|71,65
|69,60
|2,95
|Anadolu Cam
|5,35
|5,20
|2,88
|Aksigorta
|6,92
|6,77
|2,22
|Deva Holding
|19,50
|19,08
|2,20
|Oyak Çimento
|7,60
|7,44
|2,15
| İş Bankası (C)
|4,97
|4,87
|2,05
| Albaraka Türk
|1,51
|1,48
|2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 19:17
Kaynak: AA
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