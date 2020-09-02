Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 5,54 5,23 5,93 Halkbank 5,30 5,04 5,16 Coca...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Aksa Enerji
|5,54
|5,23
|5,93
|Halkbank
|5,30
|5,04
|5,16
| Coca Cola İçecek
|44,66
|42,80
|4,35
| Türkiye Sigorta
|6,18
|5,94
|3,97
|Logo Yazılım
|92,85
|90,75
|2,31
|Türk Telekom
|7,05
|6,90
|2,17
|Turkcell
|14,53
|14,29
|1,68
|Bagfaş
|14,60
|14,36
|1,67
|Hektaş
|12,09
|11,92
|1,43
|Çimsa
|11,37
|11,24
|1,16
|Oyak Çimento
|7,69
|7,61
|1,05
|Trakya Cam
|4,04
|4,00
|1,00
|Mavi Giyim
|36,68
|36,32
|0,99
|Kartonsan
|594,80
|589,00
|0,98
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,15
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|8,59
|0,93
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,69
|0,74
|Bim Mağazalar
|68,20
|67,75
|0,66
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,76
|0,57
|Aksigorta
|7,30
|7,26
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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