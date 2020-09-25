Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 14,96 13,60 10,00 Doğuş Otomotiv 15,98 14,99 6,60 Bursa Çimento 6,46 6,19 4,36 Tat Gıda 11,07 10,61 4,34 Anadolu Grubu Holding 18,95 18,21 4,06 Şişe Cam 7,07 6,83 3,51 İş Yatırım Menkul Değerler 8,65 8,38 3,22 Zorlu Enerji 2,64 2,56 3,13 Gözde Girişim 5,75 5,58 3,05 Tümosan Motor ve Traktör 8,13 7,89 3,04 Türk Telekom 7,12 6,92 2,89 Anadolu Cam 6,09 5,92 2,87 Bagfaş 16,54 16,08 2,86 Soda Sanayii 8,00 7,79 2,70 Odaş Elektrik 2,69 2,62 2,67 Karel Elektronik 17,95 17,52 2,45 Trakya Cam 4,66 4,55 2,42 Global Yatırım Holding 4,43 4,33 2,31 Garanti Bankası 7,17 7,01 2,28 Logo Yazılım 94,20 92,30 2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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