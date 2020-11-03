Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.193,40
|1.994,00
|10,00
|Ege Endüstri
|1.111,90
|1.010,90
|9,99
|Aksa Enerji
|6,57
|6,16
|6,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|29,84
|6,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,33
|2,19
|6,39
|Türk Traktör
|117,10
|111,20
|5,31
|Garanti Bankası
|6,95
|6,61
|5,14
|Gözde Girişim
|6,10
|5,81
|4,99
|Koza Altın
|77,70
|74,05
|4,93
|Anadolu Grubu Holding
|18,35
|17,50
|4,86
|İş Bankası (C)
|5,40
|5,16
|4,65
|Akbank
|5,04
|4,82
|4,56
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,83
|4,44
|Anadolu Efes
|20,82
|19,97
|4,26
|Akçansa
|12,95
|12,47
|3,85
|Halkbank
|4,89
|4,72
|3,60
|MLP Sağlık
|17,60
|17,00
|3,53
|Sabancı Holding
|8,73
|8,45
|3,31
|Bagfaş
|16,73
|16,21
|3,21
|İş Finansal Kiralama
|3,64
|3,54
|2,82
- Kaynak: AA
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