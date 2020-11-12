Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.11.2020 18:55
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 28,86 26,24 9,98 Pegasus 58,50 54,35 7,64 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 28,86 26,24 9,98
Pegasus 58,50 54,35 7,64
Aksa 9,94 9,41 5,63
Brisa 18,65 17,67 5,55
Kardemir (D) 4,15 3,96 4,80
Türk Telekom 7,95 7,62 4,33
Sabancı Holding 10,46 10,03 4,29
Yataş 10,36 10,00 3,60
Good-Year 7,70 7,44 3,49
Mavi Giyim 44,88 43,40 3,41
Tüpraş 89,30 87,25 2,35
ARD Bilişim Teknolojileri 34,68 33,92 2,24
Koç Holding 18,39 18,10 1,60
Garanti Bankası 8,63 8,50 1,53
Petkim 4,65 4,58 1,53
Vestel 20,20 19,90 1,51
Tat Gıda 10,67 10,52 1,43
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,23 2,20 1,36
Anadolu Efes 22,10 21,92 0,82
İş Bankası (C) 6,84 6,79 0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Pegasus, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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