Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.557,00
|1.415,50
|10,00
|Bagfaş
|20,86
|18,97
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|50,25
|45,72
|9,91
|Halk GMYO
|2,90
|2,64
|9,85
|Kartonsan
|2.965,40
|2.724,50
|8,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,80
|12,78
|7,98
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|1,93
|7,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,38
|2,22
|7,21
|Otokar
|215,10
|204,10
|5,39
|Bursa Çimento
|9,91
|9,44
|4,98
|DO-CO
|436,00
|416,70
|4,63
|GSD Holding
|2,35
|2,25
|4,44
|İş GMYO
|2,08
|2,00
|4,00
|Alarko GMYO
|17,66
|17,05
|3,58
|Akiş GMYO
|3,79
|3,67
|3,27
|Torunlar GMYO
|3,71
|3,60
|3,06
|Borusan Mannesmann
|16,13
|15,70
|2,74
|Ülker Bisküvi
|23,08
|22,50
|2,58
|Hektaş
|13,41
|13,10
|2,37
|Akçansa
|13,91
|13,61
|2,20
- Kaynak: AA
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