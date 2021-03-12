Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 147,40 141,10 4,46 Otokar 402,90 386,30 4,30 Türk Traktör 225,90 217,50 3,86 Aygaz 17,15 16,60 3,31 Gözde Girişim 8,31 8,10 2,59 Enerjisa Enerji 12,20 11,91 2,43 Aksa Enerji 11,56 11,30 2,30 Doğan Holding 3,56 3,48 2,30 Çemtaş 16,60 16,23 2,28 Kardemir (D) 7,64 7,48 2,14 Ege Endüstri 1.555,00 1.526,70 1,85 Kerevitaş Gıda 6,42 6,31 1,74 İndeks Bilgisayar 31,92 31,40 1,66 Aksigorta 9,87 9,71 1,65 Türkiye Sigorta 6,92 6,81 1,62 Ereğli Demir Çelik 16,80 16,56 1,45 Anadolu Efes 25,54 25,18 1,43 Borusan Mannesmann 33,56 33,10 1,39 İş Bankası (C) 5,85 5,77 1,39 İskenderun Demir Çelik 12,89 12,72 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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