Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|34,06
|31,66
|7,58
|Aksa
|16,57
|15,45
|7,25
|Ford Otosan
|197,70
|185,00
|6,86
|Bera Holding
|22,46
|21,22
|5,84
|Otokar
|373,90
|353,50
|5,77
|Borusan Mannesmann
|28,68
|27,60
|3,91
|Çemtaş
|15,76
|15,24
|3,41
|Kardemir (D)
|7,08
|6,87
|3,06
|Aksa Enerji
|11,67
|11,33
|3,00
|Ege Endüstri
|1.587,00
|1.542,00
|2,92
|Selçuk Ecza Deposu
|10,61
|10,39
|2,12
|Koç Holding
|19,50
|19,10
|2,09
|Doğuş Otomotiv
|28,80
|28,22
|2,06
|Ereğli Demir Çelik
|14,89
|14,61
|1,92
|Türk Hava Yolları
|12,71
|12,48
|1,84
|Deva Holding
|30,60
|30,06
|1,80
|Arçelik
|33,88
|33,36
|1,56
|Bursa Çimento
|3,92
|3,86
|1,55
|Türk Traktör
|210,00
|206,90
|1,50
|Turkcell
|14,91
|14,70
|1,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi