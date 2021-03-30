Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 34,06 31,66 7,58 Aksa 16,57 15,45 7,25 Ford Otosan 197,70 185,00 6,86 Bera Holding 22,46 21,22 5,84 Otokar 373,90 353,50 5,77 Borusan Mannesmann 28,68 27,60 3,91 Çemtaş 15,76 15,24 3,41 Kardemir (D) 7,08 6,87 3,06 Aksa Enerji 11,67 11,33 3,00 Ege Endüstri 1.587,00 1.542,00 2,92 Selçuk Ecza Deposu 10,61 10,39 2,12 Koç Holding 19,50 19,10 2,09 Doğuş Otomotiv 28,80 28,22 2,06 Ereğli Demir Çelik 14,89 14,61 1,92 Türk Hava Yolları 12,71 12,48 1,84 Deva Holding 30,60 30,06 1,80 Arçelik 33,88 33,36 1,56 Bursa Çimento 3,92 3,86 1,55 Türk Traktör 210,00 206,90 1,50 Turkcell 14,91 14,70 1,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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