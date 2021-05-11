Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,20
|10,00
|Karsan Otomotiv
|4,41
|4,07
|8,35
|Alarko Holding
|10,23
|9,92
|3,10
|Türkiye Sigorta
|5,71
|5,55
|2,88
|Coca Cola İçecek
|84,10
|82,40
|2,06
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,53
|1,98
|Mavi Giyim
|47,96
|47,04
|1,96
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|13,55
|1,77
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Anadolu Efes
|25,20
|24,80
|1,61
|Ülker Bisküvi
|23,14
|22,86
|1,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|8,30
|1,08
|Koza Madencilik
|15,55
|15,40
|0,97
|Enerjisa Enerji
|10,74
|10,65
|0,85
|Doğuş Otomotiv
|28,72
|28,48
|0,84
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,51
|0,80
|Bursa Çimento
|3,91
|3,88
|0,77
|MLP Sağlık
|23,30
|23,14
|0,69
|İş GMYO
|1,92
|1,91
|0,52
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,11
|0,47
Kaynak: AA
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