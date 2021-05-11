Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,32 1,20 10,00 Karsan Otomotiv 4,41 4,07 8,35 Alarko Holding 10,23 9,92 3,10 Türkiye Sigorta 5,71 5,55 2,88 Coca Cola İçecek 84,10 82,40 2,06 Torunlar GMYO 3,60 3,53 1,98 Mavi Giyim 47,96 47,04 1,96 İpek Doğal Enerji 13,79 13,55 1,77 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Anadolu Efes 25,20 24,80 1,61 Ülker Bisküvi 23,14 22,86 1,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 8,30 1,08 Koza Madencilik 15,55 15,40 0,97 Enerjisa Enerji 10,74 10,65 0,85 Doğuş Otomotiv 28,72 28,48 0,84 Odaş Elektrik 2,53 2,51 0,80 Bursa Çimento 3,91 3,88 0,77 MLP Sağlık 23,30 23,14 0,69 İş GMYO 1,92 1,91 0,52 Zorlu Enerji 2,12 2,11 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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