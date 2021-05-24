Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,46 31,42 6,49 Karsan Otomotiv 5,04 4,84 4,13 Alarko Holding 10,75 10,34 3,97 Gübre Fabrikaları 64,80 62,50 3,68 Vestel 33,36 32,38 3,03 Ege Gübre 211,70 205,70 2,92 Ereğli Demir Çelik 19,23 18,71 2,78 Çimsa 24,14 23,52 2,64 Jantsa Jant Sanayi 90,00 88,00 2,27 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,40 1,37 2,19 Kervan Gıda 16,68 16,34 2,08 Akiş GMYO 1,99 1,95 2,05 Enerjisa Enerji 11,16 10,96 1,82 Bagfaş 25,50 25,10 1,59 ASELSAN 15,39 15,15 1,58 Netaş Telekomünikasyon 23,32 23,04 1,22 Borusan Mannesmann 29,46 29,14 1,10 Turkcell 15,76 15,59 1,09 Emlak Konut GMYO 1,98 1,96 1,02 Koza Madencilik 17,50 17,33 0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi

Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösteren Fatih Tezcan için soruşturma başlatıldı

Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek

Babasını kaybeden fenomen Duygu Özaslan, acısını takipçileriyle paylaştı

Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!

Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor

İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak