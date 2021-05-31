Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,00
|10,00
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|27,16
|6,04
|Çimsa
|23,50
|22,58
|4,07
|Akiş GMYO
|1,91
|1,84
|3,80
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,88
|3,72
|Bursa Çimento
|3,92
|3,78
|3,70
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Mavi Giyim
|50,50
|48,92
|3,23
|Sabancı Holding
|8,86
|8,63
|2,67
|Türk Hava Yolları
|13,32
|12,98
|2,62
|Ege Gübre
|201,40
|196,60
|2,44
|TAV Havalimanları
|23,98
|23,42
|2,39
|MLP Sağlık
|23,50
|22,96
|2,35
|Pegasus
|83,15
|81,35
|2,21
|Coca Cola İçecek
|79,40
|77,75
|2,12
|Borusan Mannesmann
|28,58
|28,02
|2,00
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|4,57
|1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|8,88
|1,80
|Brisa
|22,80
|22,42
|1,69
|Fenerbahçe Futbol
|33,90
|33,34
|1,68
Kaynak: AA
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