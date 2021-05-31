Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,10 1,00 10,00 Esenboğa Elektrik 28,80 27,16 6,04 Çimsa 23,50 22,58 4,07 Akiş GMYO 1,91 1,84 3,80 Emlak Konut GMYO 1,95 1,88 3,72 Bursa Çimento 3,92 3,78 3,70 İhlas Holding 0,60 0,58 3,45 Mavi Giyim 50,50 48,92 3,23 Sabancı Holding 8,86 8,63 2,67 Türk Hava Yolları 13,32 12,98 2,62 Ege Gübre 201,40 196,60 2,44 TAV Havalimanları 23,98 23,42 2,39 MLP Sağlık 23,50 22,96 2,35 Pegasus 83,15 81,35 2,21 Coca Cola İçecek 79,40 77,75 2,12 Borusan Mannesmann 28,58 28,02 2,00 Kerevitaş Gıda 4,66 4,57 1,97 Selçuk Ecza Deposu 9,04 8,88 1,80 Brisa 22,80 22,42 1,69 Fenerbahçe Futbol 33,90 33,34 1,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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