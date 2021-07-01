Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|13,21
|12,01
|9,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,60
|36,80
|7,61
|TAV Havalimanları
|25,42
|23,72
|7,17
|Türk Traktör
|179,70
|169,20
|6,21
|Pegasus
|76,05
|72,05
|5,55
|Alarko Holding
|8,84
|8,43
|4,86
|Otokar
|291,00
|278,00
|4,68
|Jantsa Jant Sanayi
|81,10
|77,70
|4,38
|Global Yat.ırım Holding
|3,22
|3,09
|4,21
|İndeks Bilgisayar
|6,21
|5,97
|4,02
|Logo Yazılım
|34,44
|33,22
|3,67
|İhlas Holding
|0,58
|0,56
|3,57
|Aksa
|15,46
|14,98
|3,20
|Netaş Telekomünikasyon
|20,42
|19,80
|3,13
|Brisa
|20,80
|20,18
|3,07
|Türk Hava Yolları
|13,75
|13,37
|2,84
|Vestel
|31,16
|30,30
|2,84
|Nuh Çimento
|41,38
|40,26
|2,78
|Hektaş
|7,77
|7,57
|2,64
|Torunlar GMYO
|2,92
|2,85
|2,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi