Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 13,21 12,01 9,99 Eczacıbaşı Yatırım 39,60 36,80 7,61 TAV Havalimanları 25,42 23,72 7,17 Türk Traktör 179,70 169,20 6,21 Pegasus 76,05 72,05 5,55 Alarko Holding 8,84 8,43 4,86 Otokar 291,00 278,00 4,68 Jantsa Jant Sanayi 81,10 77,70 4,38 Global Yat.ırım Holding 3,22 3,09 4,21 İndeks Bilgisayar 6,21 5,97 4,02 Logo Yazılım 34,44 33,22 3,67 İhlas Holding 0,58 0,56 3,57 Aksa 15,46 14,98 3,20 Netaş Telekomünikasyon 20,42 19,80 3,13 Brisa 20,80 20,18 3,07 Türk Hava Yolları 13,75 13,37 2,84 Vestel 31,16 30,30 2,84 Nuh Çimento 41,38 40,26 2,78 Hektaş 7,77 7,57 2,64 Torunlar GMYO 2,92 2,85 2,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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