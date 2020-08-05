Son dakika haberleri: Borsada endekslerin değişimi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.242 0,52 BIST SINAİ 1.517 0,64 BIST GIDA, İÇECEK 1.513 -1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 604 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.242
|0,52
|BIST SINAİ
|1.517
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.513
|-1,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|604
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.109
|-1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.180
|1,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.171
|2,94
|BIST METAL ANA
|2.450
|2,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.075
|-2,44
|BIST MADENCİLİK
|1.336
|2,45
|BIST HİZMETLER
|973
|-0,27
|BIST ELEKTRİK
|59
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|1.286
|-1,27
|BIST TURİZM
|182
|-2,87
|BIST TİCARET
|3.054
|-1,59
|BIST İLETİŞİM
|381
|2,11
|BIST SPOR
|576
|-6,81
|BIST İNŞAAT
|1.219
|3,31
|BIST MALİ
|1.145
|0,38
|BIST BANKA
|1.114
|0,37
|BIST SİGORTA
|5.073
|2,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|-2,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|940
|0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|527
|-1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.602
|-1,91
|BIST BİLİŞİM
|521
|-0,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.068
|-0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:35
Kaynak: AA
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