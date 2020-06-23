Son dakika haberleri... Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.322.834.887 Karsan Otomotiv 1.196.153.844 Petkim 1.068.176.793 Garanti Bankası 915.404.783 Türk Hava Yolları 763.707.170 Emlak Konut GMYO 706.744.747 Tüpraş 692.874.751 Turkcell 684.687.044 Odaş Elektrik 679.753.439 Şekerbank 668.815.715 Vakıflar Bankası 657.313.390 Halkbank 655.226.055 Eczacıbaşı İlaç 647.452.874 İş Finansal Kiralama 623.598.960 ASELSAN 601.900.458 Güneş Sigorta 585.466.931 Bizim Mağazaları 571.440.815 Gübre Fabrikaları 522.708.143 Şişe Cam 516.775.884 Soda Sanayii 510.855.005

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)