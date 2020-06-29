Son dakika haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 342.984 0,22 BIST ANKARA 196.655 1,10 BIST ANTALYA 114.224 3,05 BIST BALIKESİR 127.043 2,80 BIST BURSA 228.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|342.984
|0,22
|BIST ANKARA
|196.655
|1,10
|BIST ANTALYA
|114.224
|3,05
|BIST BALIKESİR
|127.043
|2,80
|BIST BURSA
|228.826
|1,30
|BIST DENIZLI
|256.462
|-2,24
|BIST ISTANBUL
|120.474
|0,94
|BIST IZMIR
|237.556
|1,08
|BIST KAYSERI
|517.357
|-0,73
|BIST KOCAELI
|228.851
|0,70
|BIST KONYA
|103.582
|0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|725.848
|0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar