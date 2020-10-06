Son dakika haberleri! Boş arsada başlayan yangın, binanın çatısına kadar sıçradı - Son Dakika

Pendik'te bir binanın yanında bulunan boş arsada çıkan yangın, binanın dış cephesine sıçradı. Dış cephenin yanmasıyla ilerleyen yangın binanın çatısına ulaştı. Çatının alevlere teslim olduğu yangın vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın yanında bulunan arsada oynayan çocuklar iddiaya göre oyun oynadıkları sırada yangına sebep oldu. Arsada başlayan yangın binanın dış cephesine sirayet etti. Dış cephenin yanmasıyla ilerleyen yangın kısa sürede binayı etkisi altına alarak çatıya kadar sıçradı. Çevreye yoğun dumanların yayıldığı yangın nedeniyle binanın çatısı bir anda alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ise yangını panik içerisinde izledi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan mahalle sakinlerinden Ömer Namaz, "Arka tarafta inşaat var, odunlar falan var orada. Binanın dış cephesi var, oradan yukarı doğru çıkmış yangın. Söndürmeye geldi itfaiye. Allah'tan da erken geldiler. Sağında solunda apartman var" dedi.

Binanın çatısının alev alev yandığı yangın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde binanın dış cephesi ile çatısı yanıyor. Binanın çatısından bir anda alevler yükseliyor. - İSTANBUL