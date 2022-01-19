Son dakika haberleri... Boşandığı eşine arabayla çarparak öldürmeye teşebbüs eden sanığa 14 yıl hapis - Son Dakika

Maltepe'de boşandığı eşine arabayla çarparak yaralanmasına neden olan sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapse çarptırıldı. 'Öldürme kastım yoktu' savunması yapan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Maltepe'de 17 Mayıs 2021 tarihinde, 2 çocuğunun annesi olan eski eşi H.E.'ye (34) araçla çarparak yaralanmasına neden olan İ.B.'nin(33) "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.B. cezaevinden getirilirken, müşteki H.E. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İ.B.'nin müşteki kadının eski eşi olduğunu, 2 çocuklarının bulunduğunu, sanığın müşteki kadına çocuklarını kendisine göstermediği ve başka bir şahısla ilişkisi olduğu iddiasıyla husumet duyduğunu belirtti. Sanık İ.B.'nin olay tarihinde Gebze'den kiraladığı araçla eski eşi H.E.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı ikametin önüne geldiği ve kadına gece saatlerinde görüşmek istediğine dair mesajlar gönderdiği, müştekinin bu mesajlara cevap vermediği ancak sanığı evin önünde araç içinde görünce konuşmak için evinin önüne indiği belirtildi.

'Aracı hızla üzerine sürdü'

Taraflar arasında konuştukları sırada tartışma çıktığı, sanığın genç kadına küfür ve hakaret ettiği, bu sırada yanlarına gelen H.E.'nin kardeşini gören sanığın aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşıp başka bir sokağa girdiği kaydedildi. Sanığın daha sonra müştekilerin ikametlerine doğru yürüdükleri sırada araçla yeniden aynı sokağa girdiği, aracı hızla müştekilerin üzerine sürdüğü, araçla önce H.E.'nin kardeşine ardından H.E.ye çarptığı, talihsiz kadının aracın çarpmasıyla birkaç metre yukarı doğru savrulduğu, sanığın olay yerinden araçla uzaklaştığı kaydedildi.

'Cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilemez'

Sanığın savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydeden savcı, bu nedenle sanığın savunmasına itibar edilemeyeceğini, sanığın aralarındaki husumet nedeniyle müştekilere kasıtlı olarak araçla çarptığını kaydetti. Sanık İ.B.'nin eski eşine yönelik eyleminden dolayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istendi.

"Şikayetçiyim, cezalandırılsın"

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Müşteki kadın H.E.de, "Çocuklarımı göstermemek gibi bir durum hiç olmadı. Yıllardır çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Benim namusum şerefimle oynadı" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

"Öldürme kastım yoktu" savunması

Sanık avukatı ise, "Öldürmeye teşebbüs yoktur. Müvekkilin kastı yoktur" diyerek müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık, "Öldürme kastım yoktu" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İ.B.'yi eski karısı H.E.'ye yönelik eyleminden dolayı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapse çarptırdı. Sanığın sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışları ve sanığın pişman olduğuna dair kanaat oluşmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yapılmasına yer olmadığını kaydetti. 'Hakaret' suçundan da 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL