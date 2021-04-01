Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında

01.04.2021 22:08
Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlanıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlanıldı. Sevda Özdemir'in boşanmadan önce kendisini K.K. ile aldattığını öğrendiğini belirten İsa Kösecik, olay anını ise "Şimdi mi erkekliğin tuttu. P...' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuz, 'Baba, yapma artık, annem düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu." diye anlattı.

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak günü meydana gelen olayda İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Özdemir, üç çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sevda Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan İsa Kösecik hakkında açılan dava, bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, öldürülen Sevda Özdemir'in kardeşi B.Ö., tanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

İsa Kösecik savunmasında, Özdemir ile 13 yıllık evliliğinden 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Sevda Özdemir ile boşandıktan sonra kayınpederinin isteği ile tekrar bir araya gelmek için yaşanan süreçte evliyken aldatıldığını öğrendiğini söyledi. İsa Kösecik, kendisiyle ikinci evliliğini yaptığını belirttiği Sevda Özdemir'in boşanmadan önce de K.K. ile ilişkisi olduğunu ve olay öncesi geceyi birlikte geçirdiklerini öğrendiğini söyledi. Kösecik'in olay anını anlatması ise kan dondurdu. Çocuklarının cinayete tanık olduğunu ifade eden Kösecik, şunları söyledi: 'BABA YAPMA ARTIK, ANNEM DÜŞTÜ'"Olay günü sabah 08.00-16.00 vardiyasına gidecektim. İşe gitmeden önce evde bulunan içliklerimi almak üzere sabah 06.45 sularında maktulün evine gittim. Gittiğimde K.K.'nin aracının orada olduğunu gördüm. Duruma çok sinirlendim ve aklıma arabadaki bıçak geldi. Bu bıçağı alıp gelerek ilk olarak K.K.'nin aracının lastiklerini kesip, daha sonra maktulü aradım ve zili çaldım. Apartmanın giriş kapısı açıktı. Maktul evin kapısını da açmıştı. Diğer taraftan da K.K.'nin kaçmasını sağladı. Eve girince aramızda çok kısa bir tartışma oldu. Maktul bana hitaben, 'Şimdi mi erkekliğin tuttu. Ne yapacaksan, daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin. Şimdi mi erkekliğin tuttu. P......' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve maktule bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuz, 'Baba, yapma artık, annem düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu." Duruşmada tanık olan dinlenen M.P. ile kocası Y.P.'de Sevda Özdemir'in evliliği süresince Kösecik'i aldattığını bildiklerini öne sürdü. K.K. ise Özdemir ile yaklaşık 2 yıldır gönül ilişkilerini bulunduğu ve bu süre içerisinde birçok kez birlekte olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, İsa Kösecik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Haziran gününe erteledi.


Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında
Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında
Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında

Uzunçiftlik, Kocaeli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Yener'den dikkat çeken açıklama: Artık kanla beslenmiyorum Hande Yener'den dikkat çeken açıklama: Artık kanla beslenmiyorum Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı         
22:48
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt         
22:28
Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi         
21:10
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi         
19:40
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 23:38:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei