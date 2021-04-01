Son dakika haberleri: Boşandığı eski eşini çocuklarının önünde öldüren zanlı baba hakim karşısında - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde boşandığı Sevda Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde öldüren İsa Kösecik'in yargılanmasına başlanıldı. Sevda Özdemir'in boşanmadan önce kendisini K.K. ile aldattığını öğrendiğini belirten İsa Kösecik, olay anını ise "Şimdi mi erkekliğin tuttu. P...' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuz, 'Baba, yapma artık, annem düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu." diye anlattı.

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'nde 5 Ocak günü meydana gelen olayda İsa Kösecik, yaklaşık 6 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi Sevda Özdemir'in oturduğu eve geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada Özdemir, üç çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İsa Kösecik olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sevda Özdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan İsa Kösecik hakkında açılan dava, bugün Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik, öldürülen Sevda Özdemir'in kardeşi B.Ö., tanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

İsa Kösecik savunmasında, Özdemir ile 13 yıllık evliliğinden 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Sevda Özdemir ile boşandıktan sonra kayınpederinin isteği ile tekrar bir araya gelmek için yaşanan süreçte evliyken aldatıldığını öğrendiğini söyledi. İsa Kösecik, kendisiyle ikinci evliliğini yaptığını belirttiği Sevda Özdemir'in boşanmadan önce de K.K. ile ilişkisi olduğunu ve olay öncesi geceyi birlikte geçirdiklerini öğrendiğini söyledi. Kösecik'in olay anını anlatması ise kan dondurdu. Çocuklarının cinayete tanık olduğunu ifade eden Kösecik, şunları söyledi: 'BABA YAPMA ARTIK, ANNEM DÜŞTÜ'"Olay günü sabah 08.00-16.00 vardiyasına gidecektim. İşe gitmeden önce evde bulunan içliklerimi almak üzere sabah 06.45 sularında maktulün evine gittim. Gittiğimde K.K.'nin aracının orada olduğunu gördüm. Duruma çok sinirlendim ve aklıma arabadaki bıçak geldi. Bu bıçağı alıp gelerek ilk olarak K.K.'nin aracının lastiklerini kesip, daha sonra maktulü aradım ve zili çaldım. Apartmanın giriş kapısı açıktı. Maktul evin kapısını da açmıştı. Diğer taraftan da K.K.'nin kaçmasını sağladı. Eve girince aramızda çok kısa bir tartışma oldu. Maktul bana hitaben, 'Şimdi mi erkekliğin tuttu. Ne yapacaksan, daha önce yapacaktın. O zaman öldürseydin. Şimdi mi erkekliğin tuttu. P......' şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve maktule bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuz, 'Baba, yapma artık, annem düştü' demesiyle kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldu." Duruşmada tanık olan dinlenen M.P. ile kocası Y.P.'de Sevda Özdemir'in evliliği süresince Kösecik'i aldattığını bildiklerini öne sürdü. K.K. ise Özdemir ile yaklaşık 2 yıldır gönül ilişkilerini bulunduğu ve bu süre içerisinde birçok kez birlekte olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, İsa Kösecik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Haziran gününe erteledi.