Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti
Gelen son dakika haberine göre Boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki Göksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı.
Boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki Göksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru, tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper R.'yi tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti.
Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Göksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Göksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Göksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Göksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.
Çevrede korku ve pağe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Göksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Polis çevrede inceleme başlatırken, yaralı olan Önel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kuaför, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 02:18 - Kaynak: DHA
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