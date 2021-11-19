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Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı

19.11.2021 21:21

Bir son dakika haberine göre Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi.

Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Polis ekipleri evdeki kadın ve iki çocuğunu tahliye ederken, kaçan şahıs izini kaybettirmeyi başardı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuğuyla birlikte yaşayan Ç.U.'nun boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Hamza U. akşam saatlerinde ikametine silahla girmeye çalıştı. Eşinin kapıyı açmaması üzerine havaya iki el ateş açarak kapıyı zorlayan Hamza U. daha sonra binanın çatısına çıktı. Ç.U.'nun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Polis ekipleri öncelikli olarak Ç.U. ile iki çocuğuna ulaşmak için yoğun gayret gösterirken, anne ve çocuklar özel hareket ekiplerinin yaptığı operasyonla bulundukları yerden alınarak polis merkezine götürüldü. Bu sırada olay yerine gelen Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren çalışmaları yerinden takip ederken, ekipler anne ve çocukların tahliyesinin ardından kaçan Hamza U.'ya ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özel hareket destekli bölgedeki üç binaya operasyon düzenlenirken, son olarak bir binanın çatısında görülen Hamza U.'ya ulaşılamadı.

Yaralananın olmadığı olayda, ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Ekiplerin Hamza U.'yu yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı

İstiklal Mahallesi, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarına korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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