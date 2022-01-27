Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kocaya linç girişimi kamerada - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ö.U., boşanma aşamasında olduğu eşi M.U.'yu bıçaklayarak yaraladı. Saldırıya tanık olan çevredekiler, linç etmeye kalkıştığı Ö.U.'yu polise teslim etti. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çarşamba ilçesi tarihi köprü üzerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.U. ile M.U., köprü üzerinde karşılaştı. Ö.U., cebinden çıkardığı bıçakla eşi M.U.'yu yaraladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar Ö.U.'ya yakalayarak linç etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vatandaşların polise teslim ettiği Ö.U. ise gözaltına aldı.Öte yandan, şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

- Samsun