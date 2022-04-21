Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada

21.04.2022 23:51
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre TRABZON'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

TRABZON'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay behçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu.  Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada
YORUMLAR
500
Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu

Azerbaycan, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement