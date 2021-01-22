Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava - Son Dakika

Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava

22.01.2021 12:03

Son dakika haberlerine göre Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ceyhun Çatalca hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava

İSTANBUL - Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ceyhun Çatalca hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da 14 Aralık 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Çatalca'yıbıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ceyhun Çatalcahakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 2 çocuk annesi Seher Çatalca'nın, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceyhun Çatalca'nın Aydınlı'da bulunan evine, çocuklarını bırakmak için gittiği anlatıldı. Eve gittiğinde şüpheli Ceyhun Çatalca'nın kapıda beklediği, şüphelinin çocukları götürürken poşetleri taşımak için yardım istediği, bu sırada Seher Çatalca'nın yanında bulunan tanık Ahmet Çalış'ın yardım etmek istediği fakat Seher Çalışkan'ın itiraz edip 'sen gelme, ben kaynanam ile görüşeceğim' dediği, bunun üzerine tanığın yukarı çıkmadığı belirtildi.

Eşini bıçaklayıp kaçtı

Kısa bir süre sonra tanık Ahmet Çalış'ın binanın içinden sesler duymaya başladığı ve binanın giriş kapısını yumrukladığı, birinin dış kapıyı açmasıyla Çalış'ın hızla Seher Çatalca'nın yanına çıktığı, bu sırada şüpheli Ceyhun Çatalca'nın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Ahmet Çalış'ın yerde bıçakla yaralanmış şekilde yatan Seher'i kucaklayarak binadan dışarı çıkardığı ve ambulansın geldiği anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, şüphelinin ifadelerinde maktul Seher Çatalca'yı öldürdüğünü kabul ettiği belirtilerek, Ceyhun Çatalca'nın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istedi.

İddianame gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Görüntülerde, Ahmet Çalış'ın bıçaklanan genç kadını kucağında binanın dışına çıkardığı ve ambulansı arayarak yardım istediği görülüyor.

Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava
Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava
Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava
Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Aralık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tuzla'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren kocaya dava - Son Dakika


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