Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi

23.02.2022 13:28

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinin yaşadığı evin çatı katına çıkarak etrafa silahla ateş açan şüpheli, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinin yaşadığı evin çatı katına çıkarak etrafa silahla ateş açan şüpheli, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'taki 3 katlı binada yaşayan kayınpederinin evine silahla girmeye çalışan Tugay A, içeri alınmayınca çatı katındaki daireye çıktı.

Teras katta tehditler savurarak silahla etrafa ateş açan zanlıyı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen özel harekat ekiplerine silahla karşılık veren Tugay A, silahla vurularak yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
500
Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu Şişli'de korkunç olay... Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu

Özel Harekat, Şişli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement