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Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı

10.02.2022 12:33
Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler... Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrası çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrası çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrasında boşanan çiftin yakınların arasında tartışma çıktı. Adliye önünde çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada B.K., isimli kişi başına aldığı sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen G.K., isimli bir şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı

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Adıyaman, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Boşanma davası sonrası sopalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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