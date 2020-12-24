Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi

24.12.2020 13:38
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' diye yazdığı otomobiliyle geldi.

ZONGULDAK'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' diye yazdığı otomobiliyle geldi. Boşanmasının ardından konuşan Serkan Tepebaşı, "Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi. Tepebaşı, Zonguldak Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi. Aracı görenler arka camında 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' yazan araçla fotoğraf çekildi. Aracı gören bir arkadaşının cep telefonuna gönderdiği fotoğrafı görünce merak ederek aşağıya indiğini söyleyen Avukat Onur Altuntaş, Zonguldak'ta ilk defa böyle bir araç gördüğünü ifade ederek, "İnsanlar illaki evlenirken mutlu olacak diye bir şey yok. Demek ki boşanırken de mutlu olabiliyorlarmış" dedi.

'İRONİ KATMAK İÇİN BÖYLE YAPTIM'Mahkeme, 2 çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.'nin boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi. İroni yapmak amaçlı aracını süslediğini ifade eden Tepebaşı, şöyle dedi: "Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü, park etmeme izin verdi. 2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim. Çocuklarım da beni yüzüstü bırakıp gitti. Bunun kabul edilebilir yanı kalmamıştı. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum çocuklarımla."Gazetecilerin, "Bir daha evlenir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Tepebaşı, "Büyük konuşmamak lazım hayatta. Evlenebilirim tabi ki ama daha tecrübeyle bu kararı alarak evlenebilirim. Tanıyarak, sezerek, anlaşabileceğim kişiyi daha çok düşünerek bu kararı kalbimle değil de beynimle alırım diye düşünüyorum" dedi. Tepebaşı daha sonra bindiği aracıyla korna çalarak adliye önünden ayrıldı.

Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi
Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi

Zonguldak, Tepebaşı, Boşanma, İroni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Boşanma davasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazılı aracıyla geldi - Son Dakika


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