Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: "Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: "Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz"

03.03.2022 15:51
Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: "Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz"

Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek'te yaşayan Kuveytli Prenses Şeyha Munire Fahd es-Sabah ve eşi Musaid el-Musaylim, Kuveyt'in Interpol aracılığı ile haklarında arama kararı çıkarttığını belirterek "Kuveyt'e dönersek işkence ve hatta ölümle yüz yüze gelebiliriz." dedi.

Bosna Hersek'te yaşayan Kuveytli Prenses Şeyha Munire Fahd es-Sabah ve eşi Musaid el-Musaylim, Kuveyt'in Interpol aracılığı ile haklarında arama kararı çıkarttığını belirterek "Kuveyt'e dönersek işkence ve hatta ölümle yüz yüze gelebiliriz." dedi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 35 yaşındaki Kuveytli Prenses Şeyha Munire Fahd es-Sabah ve eşi Musaid el-Musaylim, Interpol aracılığı ile haklarında arama kararı bulunduğunu söyledi.

Prenses Sabah, ülkelerine dönmeleri durumunda hayatlarının tehdit altında olacağını belirtti.

Ülkelerine dönmelerinin kendileri için tehlikeli olacağının altını çizen Prenses Sabah, "Kraliyet ailesini küçük düşürdüğüm söylenerek babam tarafından bir yıl ev hapsinde tutuldum. Ülkedeki yolsuzluklar hakkında konuşmaya başladığımda akıl hastası olduğumu söylediler. Kuveyt'e dönersek işkence ve hatta ölümle yüz yüze gelebiliriz." dedi.

El-Musaylim, Kuveyt'te gösteriler düzenlemek ve Kuveyt Emiri'ne hakaret etmekten defalarca mahkum edildi.

Eski Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın torunu olan prenses ve eşinin, 2020'de Bosna'ya geldiği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden sığınmacı kartı aldıkları belirtildi.

İkilinin sığınma taleplerinin Bosna Hersek hükümeti tarafından kabul edilmediği ve her an sınır dışı edilebilecekleri kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bosna'da yaşayan Kuveytli Prenses: 'Kuveyt'e dönersek ölümle yüz yüze gelebiliriz' - Son Dakika


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