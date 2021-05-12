Son dakika haberleri! Bosna Hersek'te 9. Çocuk Şenliği çevirim içi yapıldı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te dokuz yıldır düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da çevirim içi gerçekleştirildi.

YEE'nin Bosna Hersek'te 2011 yılından beri yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi'nin final etkinliği olan şenlik, Saraybosna YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken çok sayıda çocuk sanal ortamda keyifli anlar yaşadı.

Programın açılışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yıllardır düzenlenen etkinliğe katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek en kısa zamanda bir arada programlarda buluşma temennisinde bulundu.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic de çocukların özgür, kişilikli ve düşünen insanlar olmaları için onlara destek olunması gerektiğine işaret ederek "Kendilerini, vatanlarını, hatta dünyamızı etkileyecek kısa ve uzun vadeli kararlar alacak olan çocuklarımızın kalplerine sevgi ve azim tohumlarını ekmek son derece önemli." dedi.

Zenica Doboj Kantonu Eğitim Bakanı Prof. Dr. Spahija Kozlic ise Türkiye ve Bosna Hersek arasında eğitim alanındaki faaliyetlerin devam edeceğini söyleyerek Türkçeyi seçmeli ders olarak seçen öğrenci sayısının her geçen yıl daha da arttığını vurguladı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, bu yoğun faaliyet ve çalışmaların durmayacağını ve kaldıkları yerden aynı hızla, aynı inançla devam edeceğini vurguladı.

Programda ayrıca, Bosna Hersekli futbolcular Edin Dzeko, Edin Visca ve Miralem Pjanic'in Türkçe öğrenen öğrencilere gönderdiği video mesajlar gösterilirken, Bosna Hersek'te çocuk şarkıları ile tanınan Latif Mocevic konser verdi.

Çocuk Şenliğinde çocuklar Türkçe ve Boşnakça şarkılar söyledi, şiirler okudu.