Son dakika haberleri... Bosna Hersek Temsilciler Meclisinden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin karar çıkmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bosna Hersek Temsilciler Meclisinden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin karar çıkmadı

04.03.2022 21:00
Son dakika haberleri... Bosna Hersek Temsilciler Meclisinden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin karar çıkmadı

Son dakika haberler: Bosna Hersek Temsilciler Meclisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirmek için yapılan olağanüstü toplantıda, Sırp siyasi partilerin temsilcilerinin katılmaması sebebiyle Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin herhangi bir karar alınmadı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirmek için yapılan olağanüstü toplantıda, Sırp siyasi partilerin temsilcilerinin katılmaması sebebiyle Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin herhangi bir karar alınmadı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'in çağrısı üzerine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında Bosna Hersek'in alacağı tavır, yaptırımlar ve olası insani yardımların belirlenmesi için gerçekleştirilen oturumda karar alınmadı.

Oturuma katılan siyasi partilerin temsilcileri, Rusya'nın Bosna Hersek'te Barış Uygulama Konseyinden (PIC) çıkarılması, Rusya ile vize uygulamasının tekrar gözden geçirilmesi, Ukrayna vatandaşlarının ülkeye kimlik kartlarıyla girişlerinin mümkün kılınması, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin Rusya'yı kınayan faaliyetlerinin desteklenmesi gibi öneriler sundu.

Sırp parlamenterlerin koordineli olarak katılmadıkları oturumda tekliflerin tamamı ikinci tura kaldı.

Temsilciler Meclisinin sonraki olağan oturumunun 9 Mart'ta yapılacağı ancak Rusya-Ukrayna krizine ait önerilerin gündeme gelip gelmeyeceğinin belli olmadığı belirtildi.

Sırp parlamenterler oturuma katılmama kararı almıştı

Bosna Hersek Temsilciler Meclisindeki Sırp parlamenterler, koordineli olarak 3 Mart'ta yaptıkları açıklamada, 12. acil toplantıya katılmama kararı aldıklarını duyurmuş ve şunları kaydetmişti:

"Gerçekleştirilecek bu oturumda Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili bizleri tartışmaya çekmek ve Bosna Hersek'teki bölünmeleri derinleştirmek isteneceğini biliyoruz. Bu sebeple oturuma katılmayacağız."???????

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Temsilciler Meclisi, Ukrayna, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bosna Hersek Temsilciler Meclisinden Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin karar çıkmadı - Son Dakika


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