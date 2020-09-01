Son dakika haberleri! Bosna Hersek ve Sırbistan'da Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'daki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında alınan tedbirlerle eğitime başlandı.

Okullarda virüsün öğrenci ve öğretmenler arasında yayılmasını önlemek amacıyla maske takma zorunluluğu getirilirken, sınıflardaki öğrenci sayıları da azaltılarak sosyal mesafeye uygun biçimde oturma düzeni oluşturuldu.

Sırbistan'da ders saatleri 45 dakikadan 30 dakikaya indirilirken, yeni eğitim yılının ilk dersi ise öğrencileri salgın konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirmeye ayrıldı.

Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle maske takamayan öğrencilerin siperlik taktığı okullarda, sınıflarda öğrenci sayısı 15 ile sınırlandırılırken, ilkokul öğrencileri sabahçı, ortaokul öğrencileri ise öğlenci olmak üzere iki grup oluşturuldu.

Sırbistan'da ailelerin yüzde 97'si çocuklarının örgün eğitim görmesini talep ederken, yalnızca yüzde 3'lük bir kesimin uzaktan eğitimi tercih ettiği belirtildi.

Yetkililer, ailelerinin istekleri doğrultusunda uzaktan eğitim görecek öğrencilerin, ölçme-değerlendirme işlemlerinin ise yüz yüze yapılmasına karar verdi.

Bosna Hersek'te uygulamalar kantondan kantona değişiyor

Bosna Hersek'te ise iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ve Saraybosna Kantonu'nda ilk ders zili bugün çalarken, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesinin diğer 9 kantonunda ise eğitime gelecek hafta başlanmasına karar verildi.

Saraybosna'daki okullarda sınıflardaki öğrenci sayısı 15 il sınırlandırılırken, sınıfların önlerine dezenfektan otomatları yerleştirildi. Ayrıca okula gelecek öğrenciler için maske takma zorunluluğu da bulunuyor.

Beşinci sınıf ve üzerindeki öğrenciler şimdilik uzaktan eğitim almaya devam ederken, kararların her 15 günde bir güncelleneceği bildirildi.

Banja Luka'da yeni medrese eğitime başladı

RS içinde kalan ve nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Banja Luka şehrinde ise yeni açılan Reis İbrahim Maglajlic Medresesi de bugün eğitim öğretime açıldı.

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri Başkanlığı) talimatıyla açılan medreseye kayıt yaptıran farklı şehirlerden 22 öğrenci, salgın tedbirleri kapsamında eğitimlerine başladı.

Lise seviyesinde eğitim verecek olan medresenin müdürü Muris Spahic, öğrencilerin bu yeni eğitim kurumuna beklenenden daha yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, medresenin kapasitesi nedeniyle her yıl 20 yeni öğrenci alabileceklerini ifade etti.