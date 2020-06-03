Son dakika haberleri: Bosnalı gençler, TİKA desteğiyle siperli maske üretiyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Bosna Hersek'teki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere üç boyutlu (3D) yazıcıyla siperli maske üretildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 3D yazıcı ve sarf malzeme temin edilerek 500 adet siperli maske üretilirken, bu maskeler ülkedeki sağlık kurumlarına ve diğer ortaklara dağıtıldı.

Zenica-Doboj Kantonu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Larisa Gavran, koruyucu ekipmana büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek TİKA tarafından sağlanan bu destekle çok sayıda sağlık çalışanının çalışma şartlarının iyileştirileceğini ifade etti.

IUS laboratuvar çalışanı Ammar Hodza da salgınla mücadelede yeni teknolojileri kullanarak Bosna Hersek'e katkı sağlamaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Kovid-19 öncesi dönemde, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Arttırma Programı (MESİP) kapsamında, Bosna Hersek ve diğer ülkelerde TİKA tarafından gerçekleştirilen "Temel 3D Modelleme ve 3D Yazıcı", "İleri Düzey 3D Modelleme ve 3D Yazıcı ile Endüstriyel Çözümler" eğitimlerine birçok genç katılmıştı.

Eğitimlere katılan çok sayıda Bosna Hersekli genç de ürettikleri siperli maskelerle, ülkelerinin Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek oluyor.