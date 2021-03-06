Boyabat'ta "Dinamik Denetim Süreci" uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Boyabat'ta "Dinamik Denetim Süreci" uygulamaları sürüyor

06.03.2021 16:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde oluşturulan ekipler, "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde oluşturulan ekipler, "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığında oluşturulan ekipler, ilçe merkezindeki restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane ve kıraathane gibi umuma açık iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını denetleyip, esnafların çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çetin, vatandaşlarla da sohbet ederek kurallara uydukları için teşekkür edip, "Sabırla kurallara uymaya devam edin. Bu birliktelikle salgının üstesinden geleceğiz." dedi.

Özellikle ev gezileri, taziye ziyaretleri ve yemek ikramlarının Kovid-19 salgınına karşı mücadelelerine zarar verdiğini belirten Çetin, "Bunlar zaten yasak ama bazı vatandaşlarımız, özellikle dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu tür davranışları sonucunda acı olaylar yaşadık ve bundan dolayı birkaç vakamız oldu. Bunun dışında Boyabat halkı tüm kurallara uyuyor. Tüm Boyabat halkımıza teşekkür ederiz. Bu dikkat ve duyarlı davranışla inşallah vakaların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimlere Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

Boyabat'ta Dinamik Denetim Süreci uygulamaları sürüyor
Boyabat'ta Dinamik Denetim Süreci uygulamaları sürüyor
Boyabat'ta Dinamik Denetim Süreci uygulamaları sürüyor
Boyabat'ta Dinamik Denetim Süreci uygulamaları sürüyor

Mehmet Nuri ÇETİN, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta 'Dinamik Denetim Süreci' uygulamaları sürüyor - Son Dakika


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