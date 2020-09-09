Son dakika haberleri: Boyabat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve beraberindeki heyet ilçedeki toprak sanayi işletmelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Kaymakam Çetin, denetimleri sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Sağlıklı bir gelecek için herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Bu zorlu süreçten en kısa sürede kurtulabilmemiz için herkesin üzerine düşen görevleri tam ve istisnasız olarak yerine getirmesi gerekiyor. Üç temel kuralımızı, yani maske, sosyal mesafe ve kişisel temizliğimize harfiyen dikkat edeceğiz. Özellikle istirahat ve ihtiyaç saatleri ile servislerde maske ve sosyal mesafeye daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Siz tedbirinizi aldığınız müddetçe virüs size asla bulaşamaz, hem kendiniz ve aileniz, hem de toplum sağlığı için duyarlı davranmanız gerekiyor."