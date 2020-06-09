Son dakika haberleri... Boyabat'ta toplu taşıma araçları ve yazıhaneler dezenfekte edildi - SİNOP - Son Dakika

Taksi ve servis araçlarının dezenfekte edilmesi

Yolcu otobüslerinin ve ve yazıhanelerin dezenfekte edilmesi

Şoförlere maske dağıtılması SİNOP AA) - Boyabat ilçesinde Belediye ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle ilçede faaliyet gösteren ticari taksiler, servis minibüsleri ve şehirler arası çalışan otobüsler dezenfekte edildi.

Belediye görevlileri tarafından özellikle yolcuların sık temas halinde olduğu kapı kolları, tutacaklar ve koltukları dezenfekte edildi.

Panayır alanı mevkisinde ticari taksi ve minibüslerin dezenfekte edilmesinin ardından Boyabat Otogarı'na giden ekipler burada bulunan otobüsleri ve yazıhanelerini dezenfekte ederek çalışmalarını tamamladılar.

Dezenfekte edilen araçların sürücülerine, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş tarafından maske dağıtılıp araçlarının dezenfekte edildiği ve çalışmaya uygun olduğuna dair seyahat izin belgeleri verildi.

Erbaş, "Aldığımız bu tedbirlerin önce kendi sağlığımız ve yolcularımızın sağlığı için olduğu bilinciyle asla rehavete kapılmadan tedbirlerimizi eksiksiz olarak yerine getireceğiz." dedi.