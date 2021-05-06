Boyahanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Boyahanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan boyahanenin statik boya sonrası metallerin kurutulduğu fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Serdivan ilçesi Çırçır Sokakta bulunan bir boyahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyahanenin içerisinde bulunan statik boya sonrası metallerin kurutulduğu fırında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında fırın kullanılamaz hale gelirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.