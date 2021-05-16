Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2 - Son Dakika

Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2

16.05.2021 09:11

Edinilen son dakika haberine göre Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, O katilin bulunmasını istiyorum.

Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, O katilin bulunmasını istiyorum. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz dedi.

Polisin Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız dediği öğrenildi.

Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, otomobilini hızlı kullandığı için uyardığı Aytekin Özdemir tarafından kalbinden bıçaklanan 2 çocuk babası Mert Kaplan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı her yerde aranırken, Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, O katilin bulunmasını istiyorum. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz dedi.

Olay, 6 Mayıs Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kaplan'a ait iş yerinde motokurye olarak çalışan Arif Kalimov'un kullandığı motosikletin tekerleği patladı. Durumu patronuna haber veren Kalimov, Kaplan'ı yardıma çağırdı. Motosikletin bozulduğu yere gelen Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada, Aytekin Özdemir'in kullandığı 06 AYT 061 plakalı otomobil yanından hızlı bir şekilde geçti. Kaplan, otomobili hızlı kullanan Özdemir'e tepki gösterdi. Kendisine gösterilen tepkileri duyan Özdemir, durarak Kaplan'ı beklemeye başladı. Otomobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba mı kullanılır dedi.

2 ÇOCUK BABASI ADAMI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ

Kendisine gösterilen tepkilere sinirlenen Özdemir, yanındaki bıçakla araçtan inip Kaplan'a saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaplan'ı önce elinden sonra da kalbinden bıçaklayan saldırgan, daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Kaplan, o esnada şans eseri olay yerinde bulunan bir ambulansa gitti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kaplan'ı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mert Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

BIÇAK KELİMESİNİ DUYDUM

Yaşananları anlatan Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, Eşim evde. Motorcumuz eşimi arıyor. Eşime motosikletin bozulduğunu söylediler. Eşim de motorcumuzun yanına gitti. Aradan 1-2 saat geçti. Merak edip, eşimi aradım. Telefonu bir bayan açtı. Arkadan sesler geliyordu. 'Medet'i ara' dedi. Bıçak kelimesini duydum. Medet'i aradım. 'Ağabeyine bir şey olmuş' dedim. 'Buraya gel, gidelim' dedim. Sonra eşimi tekrar aradım. Ambulanstaki bayan açtı bu sefer. 'Eşiniz göğsünden bıçaklandı. Hastaneye gidiyoruz, siz de gelin' dedi. Ondan sonra Medet geldi, apar topar hastaneye gittik. Doktorlar yolda kalp masajı yapmış. Ameliyata almışlar. Kanamayı durduramamışlar dedi.

O DIŞARIDA DOLANIRKEN, BİZ BURADA HER GÜN ACI ÇEKİYORUZ

Çocuklarına henüz durumu anlatamadığını belirten anne Kaplan, Aradan 1 saat geçti. Doktor çağırdı. Eşimi kaybettiğimi söyledi. Ondan sonra ben fenalaştım. Serum takmışlar anca kendime geldim. Şu an eşim yok. Çok üzgünüm. Çocuklarım daha bilmiyor. Her gün babalarını soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. 'Ne zaman gelecek' diye soruyorlar. Ben de 'Babanızı görmüyorum, gelecek' diyorum. Babalarının telefonunu görüyorlar, 'Babam niye telefonunu bıraktı' diye soruyorlar bu sefer. 'Unutmuş' diyorum. Oğlum bugün uyandığında 'Babamı rüyamda gördüm' dedi. Babasının onu çok sevdiğini görmüş. O katilin bulunmasını istiyorum. Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Her gün babalarını soruyorlar. Ben acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık. Bir an önce bulunsun katil ifadelerini kullandı.

AĞABEYİMİN AORT DAMARINI KESİYOR

Mert Kaplan'ın kardeşi Medet Kaplan ise saldırganın bıçak darbesiyle ağabeyinin aort damarını kestiğini ifade ederek, Ağabeyim bana dükkanda yardım ediyordu. Motorcumuzun Esenler'de lastiği patlıyor. Ağabeyimden yardım istiyor. Ağabeyim de 'Bekle geliyorum' diyor. Gidiyor lastiği tamir ediyor. Birlikte dönüyorlar. Sokağın orada 06 AYT 061 plakalı araç, çok hızlı bir şekilde yanlarından geçiyor. Tuna Caddesi'nin orada ağabeyimleri bekliyor. Ağabeyim yanına gidip, 'Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle araç mı kullanılır' diye uyarıyor. Ondan sonra o da bıçakla iniyor. Ağabeyim hiçbir tepki vermiyor. O bıçakla inince ağabeyim polisi arıyor. Bir kişi Aytekin Özdemir'i tutuyor ama bu yetersiz kalıyor. Bir tane bıçağı sallıyor, ağabeyimin sağ elli kesiliyor. Bir tane daha sallıyor o da ağabeyimin aort damarını kesiyor. Ağabeyim buna bir tane vuruyor ve uzaklaşıyor. Şans eseri de karşıdan bir tane ambulans geliyor. Ağabeyim yürüyerek ambulansa gidiyor. Aradan geçen 2 dakika sonra polis geliyor. Ağabeyim, polislere iyi olduğunu söylüyor. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Ameliyata aldılar fakat kurtarılamadı şeklinde konuştu.

SOKAKTA KÖPEĞE ATEŞ EDİP, ÖLDÜREN BİR ŞAHIS

Aytekin Özdemir'in daha önce de sokakta bir köpeği ateş edip, öldürdüğünü iddia eden Medet Kaplan, Katil zanlısı 2 çocuğu babasız bıraktı. Genç bir eşi vardı. 1 kardeşi ben, annesi babası ise yaşlı. Her gün hastaneye götürüyoruz. Yani bizim ailemizi tamamen mahvetti bu kişi. Bu şahıs, daha önceden de sabıkaları bulunan bir şahıs. Uyuşturucu madde kullanımından, sokakta köpeğe ateş edip de öldüren bir şahıs. Ailesi bunun nasıl bir kişilik, serseri olduğunu biliyordu. Buna rağmen babası altına araba veriyor. Cebine para koyuyor, elalemin çocuğuna sebep oluyor. Bizlere sebep oldu, bir başkasına daha sebep olacak dedi.

ARACINA BİNİP KAÇTI

Olay günü Mert Kaplan'ın yanında olan Arif Kalimov, Mert ağabeyim ile geliyorduk. O şahıs, çok hızlı bir şekilde araç kullandı. Çarpmadı ama çarpacaktı. Ağabeyim de 'Kardeşim böyle hızlı araba mı kullanılır' diye uyardı. O arada tartışma başladı. Şahıs, bıçakla arabadan indi. Ağabeyim hiç kavga eder diye beklemiyordu. Ağabeyimi bıçakladı. Olaydan sonra aracına binip kaçtı ifadelerini kullandı.

Öte yandan polisin, Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız dediği öğrenildi. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2
Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2

Aytekin Özdemir, Yıldız Kaplan, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetilen Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Başbakan adayı oldu Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Beşiktaşlı taraftarların İstanbul Eyüpsultan'daki kutlamasında gerginlik! Bekçiler havaya ateş açtı Moladan dönmeyen temizlik işçisinin cansız bedenini buldular Moladan dönmeyen temizlik işçisinin cansız bedenini buldular Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
09:38
İsrail'in çok güvendiği Demir Kubbe hava savunma sistemi delindi! Atılan 2 bin 300 füze zalimleri felç etti İsrail'in çok güvendiği Demir Kubbe hava savunma sistemi delindi! Atılan 2 bin 300 füze zalimleri felç etti         
08:17
Tam kapanma sonrası ilk Kabine toplantısı yarın! Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak Tam kapanma sonrası ilk Kabine toplantısı yarın! Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak         
07:51
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar Fenerbahçe taraftarından yönetime büyük tepki! Ülker Stadyumu'na çıkarma yapıp pankart astılar         
00:49
Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti         
23:49
Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş         
19:17
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 09:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: BÖYLE HIZLI ARABA MI KULLANILIR DİYEN 2 ÇOCUK BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement