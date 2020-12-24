Son dakika haberleri... Bozkır Devlet Hastanesinin diyaliz ünitesinin kapasitesi artırıldı - Son Dakika

Bozkır Devlet Hastanesindeki diyaliz ünitesinin cihaz ve yatak kapasitesi artırıldı.

Bozkır Devlet Hastanesinde diyaliz biriminde gerçekleşen kapasite artırımı sonrasında diyaliz ünitesinin fiziki alanı da büyütüldü.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan, "Hastanemiz diyaliz ünitemizde mevcut durumda haftanın 3 günü 3 seans, haftanın 3 günü ise 2 seans şeklinde hizmet vermekteyiz. Tedavi gören hasta sayımız bugün itibarıyla 33'tür. 2020 yılı 11 ay aylık dönem içinde ortalama 36.3 hastamıza diyaliz tedavisi verdik ve toplam 4499 diyaliz seansı yaptık." ifadesini kullandı.

Özellikle yaz tatili döneminde ve bayram tatillerinde diyaliz ünitesine başvuruların arttığını aktaran Bilgehan, şunları kaydetti:

"Kurumumuza yeni alınan diyaliz cihazlarımıza ek olarak yine envanterimizde bulunan ve tatil diyalizinde kullanılmak üzere bulundurulan 2 yedek diyaliz cihazı ile birlikte yaz tatili döneminde tatil diyalizi de yaparak toplam 10 cihaz ve yatak kapasitesi ile halkımızın diyaliz tedavi talebi kurumumuzca karşılanacak ve hastanemizce halkımıza hak ettiği diyaliz hizmeti sunulmuş olacaktır. Yine kurumumuzca diyaliz tedavisi gören hastalarımız ikamet ettikleri mahallelerden hastanemiz imkanları ile alınmakta ve tedavisi bittikten sonra evlerine bırakılmaktadır."