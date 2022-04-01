Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

01.04.2022 13:03
Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprüde ulaşım sağlanmıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprüde ulaşım sağlanmıyor.

Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı

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Kastamonu, Bozkurt, Ezine, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bozkurt'ta su seviyesinin yükseldiği Ezine Çayı üzerindeki iki köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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