Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı

07.11.2020 18:30
Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haber... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Poyra rampalarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında Hakan K. idaresindeki 26 ZC 292 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önünde aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet Ö. idaresindeki 42 FFF 79 plakalı çekiciye çarptı.

Veysi İ. idaresindeki 16 AB 0013 plakalı çekici ise kazayı fark edemeyince önünde seyreden 26 ZC 292 plakalı çekiciye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çekici sürücüsü Hakan K. ile birlikte diğer çekicide yolcu olarak bulunan Ayfer İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrasında Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı trafik ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederken kaza mahalinde gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından trafik normale döndü. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik, Bozüyük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bozüyük'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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