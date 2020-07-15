Son dakika haberleri: Bozyazı'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehit Murat Namdar Ortaokulu bahçesinde, hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 şehidin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 15 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrenciler ebediyete intikal etmiş 251 şehidin anısına 15 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde öğrencilere, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, daire müdürleri ve öğretmeler eşlik etti.



Fidan dikiminin ardından dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yalçın ile Başkan Çetinkaya ve protokol tarafından 'ağaç adam sertifikası' verildi. - MERSİN