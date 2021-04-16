BUENOS Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Lula da Silva hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen hükümlerin iptal edilmesine yönelik karar, STF'de yapılan oylamada 3'e karşı 8 oyla alındı.

Bu karar, Lula da Silva'nın beraat ettiği veya hakkındaki davaların düştüğü anlamına gelmese de onun 2022'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmasına olanak sağlıyor.

STF Yargıcı Edson Fachin, 8 Mart'ta Lula da Silva'yı yolsuzluk ve kara para aklama davalarından yargılayan 13. Curitiba Federal Mahkemesinin "yetkisiz" olduğuna karar vermiş, eski devlet başkanına verilen hükümleri iptal ederek, soruşturmanın farklı bir bölgede yeniden başlamasını kararlaştırmıştı.

Daha önce iki davadan hüküm giydiği için herhangi bir kamu görevi icra etme hakkını kaybeden Lula da Silva ise hakkındaki hükümlerin iptaliyle politik haklarını geri kazanmıştı.

Lula da Silva 29 yıl hüküm giymiş, 580 cezaevinde kalmıştı

Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında yargılanan ve bunlardan ikisinde toplam 29 yıl hüküm giyen Lula da Silva'nın davalarına ilişkin iddialar yeniden soruşturulacak.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve bu suçlamaların, 2018 seçimlerine katılmasını engellemek amacıyla ortaya atıldığını savunan Lula da Silva, 7 Nisan 2018'de teslim olmuş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye edilmişti.

Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve "araba yıkama" adıyla bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Brezilya'da en büyük yolsuzluk soruşturmalarından sayılan bu soruşturmayı yürüten dönemin Federal Yargıcı Sergio Moro, 2018 seçimlerini kazanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Moro, Bolsonaro'nun, Federal Emniyet Genel Müdürünü görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunmuş ve istifa ederek, Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.