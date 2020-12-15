Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, pervaneli bir uçakta akıllı telefonuyla çekim yaptığı sırada telefonunu düşürdü. Galiotto, ertesi gün düşürdüğü cihazı, internet üzerinden konumunu saptayarak buldu. Telefonun düştükten sonra bile çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Cabo Frio bölgesinde meydana geldi. Pervaneli bir uçağa binen belgeselci Ernesto Galiotto, telefonuyla çekim yaptığı sırada telefonu uçaktan düşürdü. Yaklaşık 500 metreden düşen telefonun bir sahile düştüğü ve çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Telefonunu bulmak için harekete geçen Galiotto, internet üzerinden cihazın bulunduğu konumu saptayarak telefonunu geri aldı. Telefonda hasar meydana gelmediği, sadece koruyucu camının çatladığı ifade edildi.