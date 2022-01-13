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Son dakika haberleri! Brüksel'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Brüksel'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

13.01.2022 17:25
Son dakika haberleri! Brüksel'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2021'de doğan erkek bebeklere en fazla koyulan isim Muhammed oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2021'de doğan erkek bebeklere en fazla koyulan isim Muhammed oldu.

Belçika İstatistik Kurumunun verilerine göre, Brüksel'de geçen yıl dünyaya gelen 18 bin 430 bebek, Muhammed adıyla hayata başladı.

"Jean" ismi 6 bin 89 bebeğe koyulurken 4 bin 166 bebek "Ahmed", 4 bin 60 bebek "Philippe" adını aldı.

Başkent Brüksel bölgesinde geçen yıl doğan erkek bebeklere koyulan isimler arasında ilk 5 sırada Müslüman isimleri yer aldı. Kız bebeklerde ise ilk 5 isim sırasıyla Maria, Marie, Fatima, Anne ve Sarah olarak kaydedildi.

Belçika genelinde erkek bebeklere en çok koyulan ilk 3 isim Jean, Marc ve Patrick, kız bebeklere koyulan isimler ise Maria, Marie ve Martine oldu.

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Belçika, Brüksel, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Brüksel'de yeni doğan çocuklara en çok Muhammed ismi verildi - Son Dakika


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